Die glp Bezirk Baden unterstützt ihren Kandidaten Marcel Signer für die Gemeinderatswahlen in Würenlingen vom 24. September 2017. Marcel Signer ist seit Jahrzehnten im Dorf aktiv; u.a. engagierte er sich über 5 Jahre in der Schulpflege und ist seit 2014 in der Umweltschutzkommission tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Seine Hobbies sind: Bergwandern, Tauchen, Biken und Laufen.

Sein beruflicher Werdegang begann mit einer kaufmännischen Grundausbildung. Er arbeitete in verschiedenen Branchen und Funktionen. Als Projekt und Produkt Manager sowie aktuell als Leiter Kundendienst bringt er über 20 Jahre Führungserfahrung mit. Er ist auch im Vorstand der glp Bezirk Baden. Das Wohl und die Entwicklung der Gemeinde ist für Marcel Signer die Hauptmotivation seiner Kandidatur.

Orun Palit, Präsident, glp Bezirk Baden