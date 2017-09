Ein Mandala – das ist doch etwas zum Ausmalen? Nicht nur! Die Freienwiler Kinder haben am Waldspielnachmittag des Landfrauenvereins ein ganz besonderes Mandala kreiert: Sie sammelten Tannzapfen, Äste, schöne Steine, Eicheln und Moos und legten ihre Fundstücke symmetrisch um das Zentrum an – fertig! Nein, nicht ganz: Plötzlich haben sie die Idee, einen Barfussweg an ihr Wald-Mandala anzubauen. Dann werden Schuhe und Socken ausgezogen, und los geht es mehr oder weniger zaghaft über die verschiedenen Bodenbeläge.

Das diesjährige Motto des traditionellen Spielnachmittags lautete schlicht «Spielen im Wald». Rund 25 Kinder machten sich um 14 Uhr in Begleitung eines Elternteils vom Cholhufe auf zur Waldhütte. Unterwegs gab es Aufgaben zu lösen, damit der Fussmarsch kurzweilig blieb. Auf Tafeln wurden verschiedene Waldbewohner vorgestellt. Wer im Ziel alle 14 Tiere nennen konnte, erhielt als Belohnung ein Sugus und durfte durch das Tor den «Spielplatz» betreten. Dort warteten Stelzen, Seile, Slackline, Federball, Büchsenwerfen und ein Angelspiel auf die fröhliche Kinderschar. Natürlich durfte auch das beliebte Schminken nicht fehlen. Und wer nichts von alledem wollte, konnte einfach im Wald spielen – was gibt es Schöneres?!

Fotos: Sabrina Pugliatti