Wir waren heute erneut im Museum, um die Bilder von Gert Martin zu bestaunen. Viel Arbeit ist es gewesen, um dies alles so zu machen. Das Team Ueli Martin, dann der Kurator und auch das Team vom VVF, so auch die Bürgergemeinde Frenkendorf, die verdienen von uns allem im Dorf den Dank. Auch heute, es hatte sehr viele Leute, die sehr interessiert gewesen sind, dass man alte Tage mit Bildern wieder in Erinnerung bringen kann. Danach bekam man auch Kaffee und Kuchen und konnte über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft ein wenig plaudern. Doch schön, wenn es so etwas noch in einem Dorf wie Frenkendorf gibt.