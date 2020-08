Ausstellung

August – 13. September 2020

Christian Bader, Bellach/Riehen, Malerei

Andreas Gross, Solothurn/Zürich, Malerei

Rolf C. Wyss, Härkingen, Steinbildhauer

Vernissage: Freitag, 21. August 2020, 19 Uhr

Eröffnung mit lüpfigen Melodien durch Nadia Bacchetta, Klavier

und Daniela Bertschinger, Violine ... und Texten von Andreas Gross

Christian Bader: Ich liebe Farben. Ich verteile sie auf die Leinwand, schaue, was sie miteinander machen und mit mir. Ich greife auch ein. Es entstehen Formen. Farben und Formen bleiben im Dialog. Hoffentlich auch mit den Betrachtenden. Vor 16 Jahren habe ich mit Malen begonnen und mich in diversen Kursen ständig weitergebildet. Gefördert wurde ich dabei von Lehrern und Lehrerinnen, die zum Experimentieren und zum Suchen des eigenen Ausdrucks animierten, allen voran von Ines Hildur aus Leipzig.

Beruflich war ich als Germanist und Theologe tätig. Nun bin ich pensioniert, habe mehr Zeit zum Malen. Vor kurzem bin ich von Bellach nach Riehen gezogen. Ich freue mich, im Näijere-Hus ausstellen zu dürfen.

Andreas Gross: Zu meiner Malerei fällt mir ein, sie verhält sich wie das Ei des Malumbus zu mir, als eine nicht prima vista durchschaubare Figur. Malerei lässt sich ohne Bewegung nicht herstellen, aber wie soll sie denn schluss am änd vor den BetrachterInnen stehen, hängen? Soll ich mich gezielt oder ungezielt bildhaft wild bewegen, ohne Vor-Satz, ohne Vor-Liegendes? Oh ja, der Sprung in den Farbenpool bereitet mir Vergnügen! Pudelnass begucke ich nach den notwendigen Schwimmzügen, nun entgeistert, die U-Boot-Mission von Pinsel und Spachtel, diesen wundervollen Werkzeugen mit weitreichender Resonanzstärke. Malerei ist eine Übung in Spontaneität und freier Bewegung, jedoch kein Bild langgeratener Sätze.

Geboren in Solothurn 1949, aufgewachsen bis zur Schulpflicht in Gerlafingen, danach in Bern. Beruflich tätig als Kinder- und Jugendpsychologe und Psychotherapeut.

Rolf C. Wyss – Zu seinen Werken:

Klare Formen und figürliche Welten · Aufgehängt und hingestellt · In Stein gehauen · In Bronze gegossen · Geschlagen und geschliffen · Gespalten und zusammengesetzt · Mit Blick zum Horizont · Mit Blick in die Glaskugel · Den Durchblick gesucht