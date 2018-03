Wer über DSL ins Internet geht, ist schnell unterwegs. Mithilfe des schnellen Internets lassen sich viele tolle Webseiten besuchen. Überaus beliebt bei den Usern ist Twitter. Der Kurzmitteilungsdienst ist seit geraumer Zeit besonders beliebt, auf Grund der Tweets von US-Präsident Trump. Der Präsident ist mittlerweile ja schon sehr bekannt für extreme Mitteilungen an sein Fans und alle Interessierten. Die Follower verfolgen aktiv die Bewegungen in seinem Twitter-Konto mit. Ein schnelles DSL hilft oftmals beim Mitverfolgen von Tweets. Und doch gibt es hier so einige Einschränkungen. Schnelle User bekommen vielleicht noch Änderungen mit, bevor ihr Konto gesperrt ist. Dies erleben gerade Trump-Anhänger, deren Konten in Massen gesperrt werden. Twitter hat entschieden, dass Tausende Accounts zunächst stillgelegt werden, da sie möglicherweise von Social Bots gesteuert sind. Der US-Kurznachrichtendienst lässt dies bei diesen Konten aktuell überprüfen. Es mag also sein, dass mancher Nutzer plötzlich unter einer Kontosperrung leidet. Solch eine Sperre wird seit einigen Tagen verhängt. Am Mittwoch der letzten Woche begann Twitter mit Sperren und Tests an den Accounts. Eine verhängte Sperre verspricht allerdings nach kurzer Zeit wieder aufgehoben zu werden, wenn der Account normal ist. Twitter wollte nicht genau erklären, wie viele Konten gesperrt werden. Gerade mit DSL und WLAN agieren Social Bots ohne Schwierigkeiten. Twitter ist das Risiko wohl zu groß. Eine Aufhebung der Sperre ist glücklicherweise für echte User nicht allzu schwer. Sie wird aufgehoben, wenn der User seine Telefonnummer angibt und diese bestätigt.

Die Angabe einer Telefonnummer

Nach einer Überprüfung der Telefonnummer wird das Konto für gewöhnlich wieder zugängig gemacht. Nur noch die Konten, die weiterhin auf der Liste verbleiben, sind gesperrt. Für Twitter liegt der Sinn in solch einer Aktion darin, dass der Dienst für die realen User sicher bleibt. Sie sollen vor nicht realen Inhalten geschützt bleiben. Bots mit falschen Mitteilungen sollen gestoppt werden können. Ein User kann mit seinem DSL auch weiterhin ganz beruhigt auf Twitter surfen. Das Unternehmen ist kontinuierlich darum bemüht, nur echte Accounts zuzulassen. Nun zeigen sich allerdings die Anhänger von Trump verärgert. Die Maßnahme war für sie keineswegs positiv. Sie fühlen sich gegängelt. Außerdem beklagen viele Trump-Anhänger, dass die Zahl ihrer Follower gesunken ist. Ganz gleich, ob sie mit dem Handy oder per DSL auf Twitter surfen, nun haben sie wohl viel Arbeit mit einem erneuten Aufbau von neuen Followern. Schon zuvor war Twitter in der Kritik.