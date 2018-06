Vierzig Personen und ein Hund standen am Mittwochmorgen, 23. Mai auf dem Bahnhof Killwangen bereit, um die Monats-wanderung in Angriff zu nehmen. Mit der S12 fuhr man eine ganz kurze Strecke bis nach Brugg und war bereits am Ausgangspunkt der Wanderung angelangt. Und nun gings durchs Städtchen hinunter zur Aare und über diese an den Fuss des Bruggerberges. Hier folgte ein kurzer steiler Aufstieg und auf halber Höhe des Berges wanderte man im Schatten des Waldes weiter Richtung Rüfenach. Dabei hatte man Ausblicke auf das Wasserschloss, auf das Dorf Rein und die weite Ebene. Unterwegs waren auch einige Wasserfassungen und alte Festungsanlagen aus dem zweiten Weltkrieg zu sehen. Nach gut zwei Stunden Wanderzeit erreichte man das Restaurant Hasel und liess sich dort in der Gartenwirtschaft zum Mittagessen nieder. Nach Suppe, Salat und Kalbsbraten mit Nudeln wurde noch ein kleines Dessert serviert und zu diesem der obligate Kaffee bestellt. Nach dem Mittagessen hatte man die Wahl zwischen einer Besichtigung des Kleintierzoos oder einer Führung durch die Erlebnisgärtnerei Dietwyler. Die Hälfte der Wanderschar entschied sich für den Besuch im Zoo, die andere Hälfte suchte den Eingang zur Erlebnisgärtnerei gleich hinter dem Zoo. Hier wurden sie von Herrn Dietwyler, dem Besitzer der Anlage begrüsst und über die Entstehung der Gärtnerei orientiert. Während der rund 70 Minuten dauernden Führung konnte man eine grosse Vielfalt an Pflanzenarten und Sorten bestaunen und bekam dazu noch ausführliche und interessante Informationen geliefert. Anschliessend trafen Zoo- und Gärtnereibesucher wieder zusammen und machten sich auf den Weg zur Nachmittagswanderung. Vorbei an den Gemüsekulturen auf dem Villiger Feld marschierte man Richtung Bahnhof Siggenthal Station wo man nach etwas mehr als einer Stunde Wanderzeit eintraf. Hier kam bald darauf der Zug angebraust und brachte die Wanderschar zurück nach Killwangen.

Wandergruppe Spreitenbach