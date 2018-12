Am kommenden Sonntag, 9.12.18 um 10.00 Uhr wird in Welschenrohr das Märlitheater "Schneeweisschen und Rosenrot" aufgeführt. Jung und alt sind in die Mehrzweckhalle Dünnerehof eingeladen. Bereits zum dritten Mal gastriert die Theatergruppe "Lampe-Fieber" aus Deitingen in Welschenrohr. Dieses Jahr mit einem Märchen der Gebrüder Grimm. Es geht um zwei Schwestern, die sehr lieb und hilfsbereit sind und um einen verwandelten Bären, der sich als Königssohn entpuppt. Die Kulturkommission und die Theatergruppe freuen sich auf viele Gäste.