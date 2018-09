Warum in die Ferne schweifen……? Für die Septemberwanderung trafen sich 21 Wanderwillige bei noch ungewohnt kühlen Temperaturen um einen Teil des Aargaus geografisch besser kennen zu lernen.

Am Morgen ging es mit den SBB zuerst über Olten nach Aarau. Die Suhrentalbahn brachte uns weiter nach Schöftland. Traditionell warteten im Restaurant Schlossgarten Kaffee und Gipfeli auf die gut gelaunte Gruppe. Um 10 Uhr gings los. Nach einem ruppigen, steilen Aufstieg zu Beginn der Wanderung führte uns der Wald- und Wiesenweg in leichtem Auf und Ab über Böhler und Hochwacht. Leider herrschte Dunst, so dass die Aussicht an diesem Tag eher bescheiden war. Berner und Innerschweizer Berge waren nur umrissartig zu erkennen. Nach zweieinhalb Stunden erreichten wir den Weiler Rütihof. Im gleichnamigen Restaurant durften wir ein schmackhaftes Mittagessen geniessen. Es blieb auch noch genügend Zeit für ein Dessert und einen Kaffee, bevor wir den Abstieg nach der Wynentalstation in Gränichen unter die Füsse nahmen. Mit dem OeV erreichten wir frühzeitig wieder unseren Ausgangspunkt am Bahnhof in Wangen. Beim verdienten Schlusstrunk liessen sich die Eindrücke dieses Wandertages im kameradschaftlichen Umfeld nochmals in Erinnerung rufen.