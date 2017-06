Das Freiamt lud zur Turner-Party und die Männerriege Zeiningen nahm die Einladung gerne an. Das Aargauische Kantonalturnfest in Muri war für die Zeininger Männerturner das absolute Saison-Highlight.

Die Männerriege Zeiningen konnte am Kantonalturnfest eine sehr solide, ausgeglichene Vereins-Leistung abrufen, welche zur guten Gesamtnote von 25.15 reichte. Dies bedeutete in der 2. Stärkeklasse den 21. Rang unter 36 Vereinen. Zwar konnte man in keiner der Einzeldisziplinen einen Exploit verzeichnen, aber gegenüber den erreichten Endnoten vergangener Turnfeste hat man sich klar gesteigert. Das gezielte, intensive Training hat sich somit positiv ausgewirkt. Die Zeininger Männerturner erzielten folgende Disziplinen-Noten: Wurf 8.46 (4 Turner), Pendelstafette 8.33 (6), Schleuderball 8.65 (11), Fit & Fun 8.27 (6), Steinstossen 7.95 (5)