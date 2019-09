Da reibe ich mir die Augen, was da vorgeht und wozu sich in der Region Brugg bekannte Politkgrössen hingeben. Angesagt ist ein Podium zu den Nationalratswahlen am 25. September in Brugg. Unter er Schirmherrschaft des Jugendparlaments Aargau organisiert ein selbsternannter Macher (selber Nationalratskandidat der Jungem SVP) den Anlass. Dilettantischer lässt sich ein Podium kaum organisieren. Im Nichtwissen um Nationalratskandidatinnen wird das weibliche Geschlecht aussen vor gelassen. Wieviel Wissen ums Politische darf von Kandidierenden erwartet werden? Bei meiner persönlichen Wahl fallen opportunistische und naive, in diesem Fall Nationalratskandidaten, aus dem Rennen.