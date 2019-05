Mädchenriege STV Herznach erneut auf dem Podest am Fricktaler-Cup Geräteturnen Jugend!

Am 11. Mai 2019 starteten unsere Geräteturnerinnen der Mädchenriege am Fricktaler Cup in Stein. Dieses Jahr turnen 18 Mädchen an 4 Schulstufenbarren. Von diesen 18 Turnerinnen sind 7 Mädchen dabei, die den ersten Wettkampf absolvierten und die Feuertaufe mit Bravour bestanden haben. Gross waren Nervosität und Anspannung. Nach einer gelungenen Vorführung durfte sich die Gruppe über die sehr gute Note von 9.23 freuen. Die intensiven Trainings in den letzten Wochen haben sich gelohnt. Mit Spannung erwarteten die Mädchen das Rangverlesen. Mit grossem Jubel wurde der 2. Platz im Geräteturnen Jugend gefeiert. Zum dritten Mal steht die Mädchenriege auf dem Podest am Fricktaler-Cup der Jugend. Jetzt gilt es, die wenigen Trainings gut zu nutzen, denn am 2. Juni 2019 wartet bereits der nächste Höhepunkt auf die Geräteturnerinnen. Sie werden an den Aargauer Vereinsmeisterschaft Jugend in Wettingen starten.

Bea Zwahlen Schleiss, Leiterin VGT Mä-Riege STV Herznach