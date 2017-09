Bei der Interkantonalen Mädchen- und Bubenwoche sind bereits über 450 der 783 Workshopplätze ausgebucht!

Während einer Woche können Jungs und Mädchen ab 12 Jahren (ab 6. Klasse) aus je über 30 Workshops ihr eigenes Wochenprogramm zusammenstellen. Das Kursangebot ist äusserst vielfältig und obschon bereits einige Kurse komplett ausgebucht sind, stehen immer noch spannende Workshopplätze wie zum Beispiel „Mountainboarding“, „Hip-Hop Streetdance“, „Fussball – Rund um den FCB“, „Me, Myself & I“, „Radio“, „Film“ und „Bogenschiessen“ zur Auswahl. Überraschenderweise ziehen in diesem Jahr Kurse, welche in den vergangenen Jahren weniger Zuspruch fanden, sagt Frau Thommen, die Projektleiterin der Mädchenwoche. So sind Workshops wie Raketenbau, Band und Parcour bereits ausgebucht. Anders beim Bogenschiessen wo es in diesem Jahr noch freit Plätze hat. Gemäss Frau Thommen ist es für das Organisationskomitee immer eine Herausforderung, ein spannendes Angebot zusammen zu stellen, welches auf viel Zuspruch stösst. Da bereits 22 Angebote komplett ausgebucht scheint dies auch in diesem Jahr gelungen zu sein.

Die Mädchen- und Bubenwoche richtet sich an alle Jugendlichen aus der Region. Die Anmeldefrist läuft noch bis am 26. September. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.maedchenwoche.ch und www.bubenwoche.ch