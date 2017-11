Wie schon im vergangenen Jahr hat der Seniorenclub Oetwil statt zum Brunch zu einem Lunch eingeladen. 26 hungrige Pensionierte sind dieser Einladung gefolgt. Die Mittagstische waren liebevoll und speziell herbstlich gedeckt.

Der Präsident, René Barras, begrüsste in der Gemeindescheune die Anwesenden und freute sich, dass viele Oetwiler zu diesem gemeinsamen Mittagessen gekommen sind. Das Menu fand grossen Anklang: Salat, Hackbraten, Kartoffelstock und Gemüse plus ein Dessert (Birne Helène). Das Catering für das Essen hat der Wirt des Rest. Freihof in der Gemeinde geliefert.

Nach dem Essen wäre Spielen angesagt gewesen, doch leider leider fanden sich nur wenige spielfreudige Senioren. Schade, schade!!!!

Solche gemeinsamen Anlässe sind im Alter sehr wichtig um nicht in eine Vereinsamung zu geraten. Daher ein riesiges Dankeschön dem Vorstand des Seniorenclubs für ihre ehrenvolle Arbeit.