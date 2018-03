Die 23. Austragung des Lostorfer Unihockey-Turniers im Februar war wieder einmal ein voller Erfolg. Die Verantwortlichen des STV Lostorf wurden für die zahlreich investierten Arbeitsstunden belohnt. Die Lostorfer-Bevölkerung sowie Gäste lieferten sich am Samstag, 24. Februar 2018 in 32 Teams in den Kategorien Jugend, Mixed und Erwachsene faire sowie spannende Spiele.

In der Kategorie Jugend gewannen die folgenden Teams - Kategorie A, „ Die wilden Krokodile“; Kategorie B; „Schneewittchen und die 7 Zwerge“; in der Kategorie C schwangen „Minion Stars “ oben aus, in der Kategorie F stand „Sörmucheibe “ zu oberst auf dem Podest Bei der Rangverkündigung wurde der Einsatz aller Kids/Jugendlichen mit einem coolen T'shirt als Erinnerung belohnt.

In der Kategorie Mixed sowie Damen durfte „ UHC Zug“ triumphieren, in der Kategorie Herrn stand " Auch namenlos Grandios" zu oberst auf dem Podest. Sämtliche Teams wurden für das Engagement mit einem T'shirt belohnt.