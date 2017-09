Für den Gemeinderat Obersiggenthal empfehle ich Linus Egger und Walter Vega. Linus Egger setzt sich seit vielen Jahren massgeblich für geordnete Finanzen in der Gemeinde ein. Sein enormes Engagement als Gemeinderat in den letzten vier Jahren, seine breite und detailreiche Sach- und Dossierkenntnis sowie seine auf Fakten fundierte Arbeit sind über die Parteigrenzen hinweg breit anerkannt und respektiert. Der Name Linus Egger auf dem Stimmzettel bedeutet für mich verlässliche Qualität und zukunftsweisende Weiterentwicklung für Obersiggenthal. Walter Vega hat sich über viele Jahre hinweg in diversen Funktionen gemeinnützig für die Bevölkerung engagiert. Es ist eindrucksvoll, wie er die Erfahrungen daraus in seinem Amt als Gemeinderat für Obersiggenthal nutzen und umsetzen konnte. Mit viel Engagement in seinem Ressort erarbeitet Walter Vega tragfähige Lösungen für die Bürger und die Weiterentwicklung der Gemeinde. Linus Egger und Walter Vega betreiben eine ergebnisorientierte Sachpolitik für die Bevölkerung. Mit der Weiterführung ihrer Arbeit im Gemeinderat sind für mich Linus Egger und Walter Vega ein Stück Zukunftssicherung für Obersiggenthal.

Volkmar Haueisen, Mitglied des Einwohnerrats Obersiggenthal