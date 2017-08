Linus Egger ist seit vier Jahren im Gemeinderat und hat in dieser Zeit in seinen Ressorts wichtige Entscheidungen herbeigeführt und sich auch bei anderen Geschäften massgebend eingebracht. Im Bereich der Finanzen wird er allgemein zu Recht als Spezialist betrachtet. Er führt zudem die weiteren wichtigen Ressorts wie Bildung und Einbürgerungen sowie den Natur- und Heimatschutz. Aber auch bei anderen Problemen und Herausforderungen in der Gemeinde wirkt er aktiv mit. Er bezieht zuständige Stellen und Betroffene mit ein und begnügt sich nicht mit „erstbesten Lösungen“, sondern sucht nach Alternativen, die es zumindest in die Überlegungen einzubringen gilt. Die Gemeinde profitiert von seinem grossen Engagement, seiner hohen Flexibilität und seinem breiten Wissen. Er versteht es sehr gut, die Kernpunkte von Problemen verständlich darzulegen und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Linus Egger ist eine wichtige Stütze im Gemeinderat und verdient das Vertrauen der Wähler auch für die nächste Amtsperiode. Meine Stimme gebe ich ihm gerne.

Erich Schmid

Einwohnerrat Obersiggenthal