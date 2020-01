Liebeslieder - Konzert des gemischten Chors Stilli

Seit einiger Zeit sind die Frauen und Männer vom Gemischten Chor Stilli in verschiedensten Sprachen und Tonlagen am Schwärmen, Seufzen, Schwelgen und Träumen – nein, nein, es sind nicht alle frisch verliebt – wir proben für unsere Konzerte vom 18. und 19. Januar 2020. Mit Liebesliedern aus aller Welt verzaubert Ihnen der Gemischte Chor Stilli & The Heartbreakers unter der Leitung von Dieter Studer gerne das neue Jahr. Beim Spaziergang über die Champs-Elysées, erzählen wir eine „Love Story“ und sagen „du passt so gut zu mir“ bis wir in der „Chapel of Love“ zusammen finden. Doch zur Liebe gehört auch jemanden zu vermissen und „Stets in Truure“ seiner Liebe „Bye, Bye Love“ zu sagen. All das und vieles mehr lassen wir Sie fühlen mit einem bunten Strauss an Liedern rund um Amor, Liebe, Amour, Love.

Wir freuen uns, Sie am Samstag, 18. Januar 2020 um 19.00 Uhr oder am Sonntag, 19. Januar 2020 um 17.00 Uhr in der Kirche Rein begrüssen und besingen zu dürfen.