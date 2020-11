Leserbrief Kreditvorlage Hallen- und Gartenbad

Am 29. November 2020 steht unserer Gemeinde eine wichtige Abstimmung bevor. Als Schule halten wir uns grundsätzlich aus politischen Diskussionen zurück. Hier sehen wir uns jedoch verpflichtet, die Bevölkerung darüber zu informieren, was die Schliessung des Schwimmbades für die Schule bedeuten würde.

Die Stundentafel der Aargauer Volksschule gibt drei obligatorische Sportlektionen vor. Auch im Schwimmen sind Lernziele zu erreichen.

Die Konsequenz einer Schliessung des Schwimmbades wäre, dass wir uns für den vom Kanton obligatorisch vorgeschriebenen minimalen Schwimmunterricht in einem anderen Schwimmbad einmieten müssten. Dies würde hohe Miet- und Transportkosten für die Gemeinde sowie lange Anfahrtswege für die Klassen bedeuten. Das Hauptproblem ist aber, dass wir für den grösstenteils wegfallenden Schwimmunterricht eine dritte Sportlektion anbieten müssen. Die Hallen, die in Obersiggenthal zur Verfügung stehen, sind bereits jetzt am Limit ihrer Auslastung. Die Schliessung des Schwimmbades würde zur Folge haben, dass wir zusätzliche Hallenkapazitäten bereitstellen müssen, um die obligatorischen Stunden unterrichten zu können. Somit müssten wir in naher Zukunft viel Geld in das Bauen einer neuen Sporthalle investieren.

Eine allfällige Schliessung des Schwimmbades hätte also nicht nur teure Rückbaukosten sondern auch Investitionen in eine Sporthalle zur Folge. Diesen Aspekt sollten Sie bei Ihrer Entscheidung miteinbeziehen.

Wir möchten Sie darum bitten, dem Kredit für die Sanierung des Hallen- und Gartenbades zuzustimmen. Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Lassen wir ihnen eine optimale Ausbildung zukommen.

Schulpflege und Schulleitung Obersiggenthal