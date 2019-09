Auch der Chauffeur hielt fest: Es war eine ausgesprochen fröhliche Schar, welche am Sonntag vor dem Hotel Kreuz an der Lenk den Born-Car bestieg, um wieder ins Unterland zu gelangen. Eine Ferienwoche bester Qualität nahm ihren Abschluss und hinterliess trotz der guten Laune ein bisschen Wehmut – einfach, weil es so schön war und alle es gut hatten untereinander und miteinander.

Die Teilnehmenden hatten Glück in jeder Beziehung: Leitung und Begleitung, Unterkunft, Verpflegung, Wetter, Programm – alles war top. Die vom Leitungsteam vorbereiteten Programmangebote liessen sich anregend und interessant gestalten anhand der landschaftlichen Vielfalt: mit Spaziergängen im Dorf, im grünen Talboden, der Simme entlang oder zum Lenkerseeli; mit den unterschiedlich anspruchsvollen Wanderungen in höhere Bergregionen, durch schroffe Schluchten, vorbei an wild stiebenden Wasserfällen. Ergänzend zur körperlichen Fitness und kulinarischen Streicheleinheiten gab es geistig wie geistlich erbauliche Nahrung von Pfarrer Uwe Kaiser: Er brachte die Bedeutung wichtiger biblischer Berge auf eindrückliche Weise nahe und gab für jeden Tag einen Psalm mit auf den Weg.

Ein Heimatabend besonderer Art fand am Mittwoch statt, indem der einheimische Hansueli Hählen in urchiger Lenker Mundart Geschichten erzählte. Jassen, Singen und das Anhören von Musik waren weitere beliebte Beschäftigungen am Abend.

Dem Leitungsteam mit Pfarrer Uwe Kaiser, Jürg und Guillemette Schlegel sowie Astrid Stillhard gebührt grosser Dank für die umsichtige und stets präsente Begleitung. Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, eine altersmässig zwischen 70 und über 90 Jahren sich bewegende Gruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen unter einen Hut zu bringen!

Olten, den 5. Sept. 2019, Ursula Allemann