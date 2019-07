Die R. Nussbaum AG mit Hauptsitz in Olten und Produktion in Trimbach, führender Hersteller von Armaturen und Systemen für die Sanitär- und Heiztechnik, bildet zurzeit 31 Lernende aus. Davon konnten dieses Jahr zwei Kaufleute, zwei Logistiker, fünf Polymechaniker und ein Produktionsmechaniker die Ausbildung erfolgreich und mit hervorragenden Leistungen abschliessen.

Um diesen Meilenstein der jungen Berufsleute gebührend zu würdigen, traf man sich zur gemeinsamen Lehrabschlussfeier am Sempachersee. Die erste Aufgabe des Nachmittags bestand darin, aus den zur Verfügung gestellten Einzelteilen ein schwimmfähiges Boot herzustellen. In drei Gruppen wurde geplant, beraten, ausprobiert und fleissig geknüpft, so dass alle Holzlatten zu einem grossen Ganzen zusammenwuchsen. Die während der Lehrzeit erlernten Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen konnten exemplarisch an einem spannenden Projekt nochmals berufsübergreifend gezeigt werden. Als alle Boote gebaut waren, wurden diese zu Wasser gelassen und in einem Rennen der drei Gruppen gegeneinander gewann schlussendlich nicht das optisch schönste Boot, sondern diejenige Gruppe, welche als Team am besten funktionierte und im Gleichtakt ruderte.

Anschliessend führte die Reise weiter nach Sursee, wo die Besichtigung der "Soorse"-Brauerei auf dem Programm stand. Nach interessanten Aspekten zur Geschichte der noch jungen Brauerei und zum Entstehungsprozess von Bier folgte die obligate und langerwartete Degustation. Der Höhepunkt des Abends bildete aber die Übergabe der Lehrzeugnisse und die Auszeichnung der besten Lehrabschlussprüfungen. Bei einem feinen Znacht in der Altstadt von Sursee erinnerte man sich gerne an die Höhepunkte der Lehrzeit und liess nochmals die schönsten Momente Revue passieren.

mgt