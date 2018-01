Mitten in der kalten Jahreszeit steht die Abendunterhaltung der Turnvereine DTV und TV Attiswil auf dem Programm. Am 26./27. Januar ist es soweit und die Turnerinnen und Turner, egal ob Gross oder Klein, entführen die Zuschauer für ein paar Stunden in ihre Welt. Dieses Mal wählten die Turnvereine das Motto passend zur Winterszeit, aber auch eindeutig zweideutig: «Leg di warm a!». Und so tauchen die Besucher ein in Themen wie Schneeballschlacht, Eishockey, Skilehrer, Eskimos, Polarlichter aber auch Art on Ice und Après-Ski. Von den Muki-Turnern bis zur Männerriege sind sämtliche Riegen vertreten und zeigen ihr Können und ihre Kreativität. Die 12 Reigen werden umrahmt von lustigen Sketchs einer Pflegerin und ihren beiden Schützlingen älteren Semesters, die während dem Kuren einige Pläne schmieden. Weil den Herren das vorgegebene Programm zu langweilig ist, setzen sie kurzerhand ihre eigenen Ideen um.

Die Abendvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Am Freitag werden ab 18.30 Uhr und am Samstag ab 18.00 Uhr die Türen geöffnet und feine Menüs serviert. Auf Samstag, 13.30 Uhr, ist zudem eine Kindervorstellung angesetzt, die für Kinder einen Franken und für Erwachsene fünf Franken Eintritt kostet. Der Eintritt für die Abendvorstellungen beträgt für Kinder wie Erwachsene 10 Franken. Die beliebte Tombola wartet wie jedes Jahr mit schönen Preisen und die Bar lädt zum Verweilen bis in die frühen Morgenstunden ein.

Die Turnvereine DTV und TV Attiswil freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Weitere Infos: www.tv-attiswil.ch.