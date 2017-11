Ig goh mit mire Latärne, und mini Latärne mit mir....so tönte es am Freitagabend 17. November im Blümlisalpquartier in Biberist aus rund 180 Kehlen. Die Leiterinnen der Spielgruppe Ämmefröschli hatten für die Spielgruppenkinder und ihre Angehörigen einen Laternenumzug organisiert.

Stolz liefen die Kinder den Umzug mit ihren selbst gemachten Laternen. Die Laternen hatten sie in den vergangenen Wochen gewerkt. Die Grundform, eine leere, saubere PET-Flasche war vorgegeben, das Endprodukt sah in jeder Gruppe anders aus. Auch die Waldkinder zeigten fröhlich ihre selbst gemachten Laternen. Sie durften sie mit bunten Federn verzieren, durch welche das Licht besonders reizvoll seinen Weg fand.

Am Schluss des Umzugs wartete eine Crew mit warmem Tee und von den Eltern gebackenen feinen Sachen auf alle Teilnehmer. Der Anlass war ein voller Erfolg und wird nächstes Jahr garantiert wiederholt.

Für das Team Ämmefröschli, Daniela Eggenschwiler