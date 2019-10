Larissa Donatiello im Schweizer Nachwuchskader

Die Gretzenbacherin Larissa Donatiello hat in den vergangenen zwei Jahren im Sportschiessen eine rasante Entwicklung hinter sich. Zwei Mal hintereinander wurde sie in ihrer Paradedisziplin, dem Luftgewehr 10m, Schweizer Meisterin in der Kategorie U15 und hält seit diesem Jahr auch den Schweizer Rekord in dieser Kategorie. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr auch in den Kleinkaliberdisziplinen Gewehr 50m, insbesondere dem 3-Stellungs-Match (kniend/liegend/stehend), stark verbessert und auch dort gute Resultate geliefert.

Die guten Leistungen und die Entwicklung blieben nicht unbemerkt. Seit diesem Herbst wurde die Donatiello vom Schweizer Schiesssportverband ins Regionale Leistungszentrum (RLZ) Nordwestschweiz befördert und somit im Schweizer Nachwuchskader aufgenommen. Ab sofort trainiert sie unter anderem einmal pro Woche im RLZ, welches in Biel stationiert ist. Nun hat sie die Möglichkeit, sich für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren.