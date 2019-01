Alles was Tschudin im Alltag bewegt, fließt in ihre Kunst mit ein. Nach dem Motto NICHT NUR BETON zeigt die gebürtige Basler Künstlerin, bunte Collagen zu New York und Basel mit Betonobjekten.

Esther Tschudin lebt und arbeitet in Pfeffingen, besuchte die Schule für Gestaltung in Basel und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Farben, Formen, Strukturen, Acrylmalerei und Collagen.

Die spannungsgeladenen Bilder sind Ausdruck von eigenen Momentaufnahmen. Schicht für Schicht rollt sie diese mit Acrylfarbe auf die Leinwand, wodurch fantastische 3D Städte entstehen.

Ihre Betonobjekten, die sie mit Wachs und Findlingen kombiniert, erinnern mit viel Phantasie an die Häuser einer Großstadt.

2016 wurde Tschudin als Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen aufgenommen.

Um sich selbst ein Bild zu machen und im Bild zu sein, besuchen Sie SichtArt auf www.kunschtplatz.ch

Diese außergewöhnliche Ausstellung dauert noch bis 23.02.2019 Schauen Sie rein, Sie werden begeistert sein!