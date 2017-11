Vergangenen Freitag war ein bedeutender Tag für die KUNG FU

SCHULE MARTIN SEWER in Aarau, denn das amtierende

Stiloberhaupt des Hung Gar Kung Fu und Schulinhaber,

Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu, persönlich

war zu Gast in der Aarauer Filiale. Zu diesem Anlass fand das

Seminar mit dem gebürtigen Bülacher statt, in welchem er seinen

Schülern sein Wissen um die Geheimnisse seiner Kunst weitergab

und ihnen Einblicke in die höheren Stufen seines Hung Gar Kung

Fu öffnete.

Der inzwischen mit verschiedenen Doktortiteln und einem

Professortitel bedachte, leidenschfliche Kampfkünstler fing

seinen Weg bereits in Jungen Jahren im zarten Alter von 6 Jahren

an. Über verschiedene Stufen und durch den Einsatz von viel

Schweiss, harter Arbeit und Hingabe errang er Stufe um Stufe um

schliesslich zum Grossmeister und Stilnachfolger von

Grossmeister Chiu Chi Ling, 10. Dan Hung Gar Kung Fu, zu

avancieren. Sein Leben widmet er der Perfektionierung seines

Hung Gar Kung Fu und der Weitergebe an seine Instruktoren

und allen Schülern, damit so viele Menschen wie möglich von

den Vorteilen des Wissens und den Fähigkeiten, die im Shaolin

Kloster über Jahrtausende zur Vollendung entwickelt wurden,

profitieren können.

Grossmeister Sewer griff wie in den Jahren zuvor kräftig aus der

Hung Gar Trickkiste. Die Teilnehmer, ob Instruktoren oder

Schüler, wurden Zeugen von seinen technischen Fähigkeiten,

die er mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit demonstrierte.

Der Grossmeister vermochte es dann auch, dank seiner über

30 jährigen Unterrichtserfahrung und den damit verbundenen

Fähigkeiten als Lehrer, mit eben derselben Mühelosigkeit die

komplexeren Übungen und Prinzipien seiner Kunst zu vermitteln,

so dass einjeder auf seiner eigenen Stufe maximal vom Seminar

profitierten konnte.

Nach dem intensiven aber auch lehrreichen und Augen-öffnenden Lehrgang bot Grossmeister Martin Sewer seinen

anwesenden Schülern aus Aarau die Gelegenheit auch von seinen

Erfahrungen und Fähigkeiten abseits des technischen Bereichs

ein Stück für sich mit nach Hause zu nehmen. Sehr zufrieden mit

dem Abend und dem Lehrgang ging Grossmeister Sewer seinem

nächsten Projekt nach, um unsere Gesellschaft um weitere

engagierte und verantwortungsvolle Menschen zu bereichern.