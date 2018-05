«Das Stück und die Musik haben mir sehr gut gefallen», erklärt eine Erstklässlerin nach dem Theaterbesuch in der Aula des Schulhauses Hasel. Auch die Viertklässler äussern sich durchwegs positiv. «Es war ein bisschen gruselig, aber sehr spannend.» Und die Oberstufenschüler sind fasziniert: «Dieses moderne Zirkustheater war grossartig. Die Kunststücke waren toll.»

Drei unterschiedliche und altersgerechte Stücke haben die mehr als eintausend Kinder und Jugendlichen aus der gesamten Gemeinde Spreitenbach in den vergangenen Tagen gesehen. Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Seefeld inszenierten ein eigenes Kulturprojekt und zeigten eine Zirkusvorstellung. Die Vorstellung «Seebär in Not» des jungen Theaterensemble «Adventuria» fand in der Aula des Schulhauses Hasel statt. Im THiK in Baden hat das Theater Katerland «Nachtgeknister» gezeigt und viel Applaus von den Kindern bekommen. Im Zelt unter der Badener Hochbrücke am Graben, spielte der Zirkus «Fahraway» das artistisch poetische Zirkustheater «Wo ist Tobi?» für alle Oberstufenschüler.

Die Kinder und Jugendlichen aus Spreitenbach zeitlich gestaffelt ins Theater zu transportieren war auch dieses Jahr eine logistisch grosse Aufgabe. Dank einem zusätzlichen Einsatz der RVBW und dem Team des THiK hat alles reibungslos geklappt. Organisiert wurde die Kulturwoche vom Kulturteam des Schule Spreitenbach. Finanziell ermöglicht haben diesen Theaterbesuch die Ortsbürger Spreitenbach mit ihrem «Kulturbatzen« sowie der Kanton Aargau mit der Fachstelle «Kultur macht Schule». Seit einigen Jahren erhalten sämtliche Spreitenbacher Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Kulturwoche die Gelegenheit, einmal pro Jahr eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen. Wer in die zufriedenen Gesichter der Schülerinnen und Schüler sieht, merkt: der Aufwand hat sich wiederum sehr gelohnt.

