Mit dem Bern Open auf dem Gurten fand die Disc Golf Swisstour 2017 ihren Abschluss. Obwohl der Balsthaler Discgolfer Paul Francz als Gesamtsieger bei den Grandmaster bereits feststand, wollte er die Tour mit einem weiteren Turniersieg abschliessen. Mit einer soliden ersten Runde konnte er sich bereits einen komfortablen Vorsprung erspielen, musste die Konkurrenten aber nochmals näher an sich herankommen lassen, als er sich in der zweiten Runde eine satte 10 an der Inselbahn schreiben lassen musste. Der verständliche Ärger war jedoch von kurzer Dauer und mit zwei weiteren Bridies korrigierte er das Rundenresultat wenigsten kosmetisch noch etwas. In der dritten Runde schmolz der Vorsprung zwischenzeitlich nochmals etwas, Francz gab aber weiter Vollgas und nach dem Par an der Inselbahn, war der alte Vorsprung von 7 und mehr Zählern wieder hergestellt. Im Final über 9 Bahnen der Top-4 jeder Kategorie, lief Francz dann zur Hochform auf und liess der Konkurrenz keine Chance mehr. Am Ende betrug der Vorsprung 14 Zähler auf den Zweitplazierten Christophe Robert-Nicoud aus Genf, der über die gesamte Saison sein härtester Schweizer Konkurrent war. Bis auf das Auftaktturnier, gewann Francz alle Turniere der Tour und diese nun bereits zum 15. Mal in den letzten zwei Dekaden. Ausstehen in nun noch die Schweizermeisterschaft, welche am 14./15. Oktober im Seeburgpark in Kreuzlingen über die Bühne geht und wo Francz ebenfalls seinen 15. Titel anstrebt.