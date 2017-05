Korbball Balsthal, mit öis gwünsch immer!

Bist Du motiviert und möchtest einen Ballsport ausüben? Dann ist Korbball Balsthal genau das richtige für Dich! Korbball ist ein Sport für alle mannschafts- und sportbegeisterten Mädchen und Frauen.

Wir bereiten uns im Sommer zweimal und im Winter einmal in der Woche auf die kantonalen Firmensportmeisterschaften, welche im Sommer und im Winter stattfinden, und auf die Turniere vor. Wir trainieren einmal pro Woche, je nach Jahreszeit auf dem Rasen oder in der Rainfeldturnhalle in Balsthal, jeweils am Freitag von 19:00 – 21:00 Uhr.

Zu vierzehnt spielen wir gegen Mannschaften zwischen 15 und 50 Jahren. Eines dieser Turniere ist das Korbballturnier in Neuenegg. Dort treten die verschiedensten Mannschaften gegeneinander an. Das Team aus Balsthal erreichte letztes Jahr den 5. Platz.

Die Wintermeisterschaft verlief für uns nicht optimal. Wir verloren viele Matches, doch Chancen waren vorhanden, der Ball fand aber nicht durch den Korb. So kam das Sprichwort zum Zuge; wenn du sie nicht machst, so bekommst du sie. Somit legte Bellach an unserer Schlussrunde vor. Ab der zweiten Spielhälfte gaben wir noch einmal richtig Gas und erzielten mehrere Körbe. Am Schluss standen wir als Sieger auf dem Platz. Trotz der harten Spiele, hatten wir eine Menge Spass als Team um den Sieg zu kämpfen. Obwohl wir alles gaben, erreichten wir leider nur den 8. Platz. Bald beginnt die Sommermeisterschaft, das heisst, dass wir einmal in der Woche intensiv unsere Kondition und einmal ein normales Training absolvieren werden. Natürlich hoffen wir auch dieses Mal, mit einem Spieler mehr auf dem Feld, viele Körbe zu erzielen. Ebenfalls können die jüngeren Mitglieder von unseren erfahrenen Spielern profitieren.

Bei Interesse kannst Du uns gerne per Mail oder per Telefon kontaktieren. Die Angaben findest Du auf unserer Webseite: http://ti-balsthal.ch/typo40/riegen/korbball.html. Wir würden uns sehr freuen, Dich in unserer Mannschaft begrüssen zu dürfen.