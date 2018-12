Heimische Männerchöre bieten hiesiges Repertoire, lassen es aber zugleich durch eine brasilianische Brille neu entdecken: "Hogerland" wurde Anfang November in Limpach, Kirchberg und Lommiswil realisiert.

Drei Dörfer - drei Männerchöre - drei Konzerte. Der Chorleiter Wolfgang Böhler nahm seine Sängerzu einem Grossprojekt zusammen und gestaltete ein Programm für Männerchorgesang und südamerikanische Instrumentalisierung. Aus dem brasilianischen Manaus waren drei junge Musiker angereist und bereicherten auf originelle Weise den Abend. Böhler war mehrfach an der Universidade Federal do Amazonas in Manaus als Dozent zu Gast und hatte den Saxofonisten Elizeo Costa, den Perkussionisten Mauro Lima sowie den Gitarristen und Bassisten Stivisson Menezes dort kennengelernt. Anwesend war auch Rosemara Staub, Direktorin der dortigen Kunstfakultät und Mentorin des Projekts.

Das Programm des rund einstündigen Konzerts bewegte sich im klassischen Repertoire von deutschsprachiger Männerchorliteratur und Schweizer Liedgut. In der voll besetzten katholischen Kirche Lommiswil erklangen Lieder wie der beliebte "Bajazzo" oder auch "So ein Tag" (Satz: Heinrich Pausen). Die versammelten rund vierzig Sänger stimmten zunächst zögerlich, im Laufe des Abends zusehends mutiger in die mehrstimmigen Stücke ein. Klangvoll auch in den A-capella-Werken zeigtren sie Stilsicherheit, interpretatorischen Witz und offensichtliche Freude am gemeinsamen Musizieren.

Die Gäste aus Manaus waren programmatisch klug eingebettet: Wereinen rein brasilianischen Abend erwartet hatte, erlebte ein musikalisch abwechslungsreiches Männerchorkonzert "plus". Sowohl die (durchwegs älteren) Sänger wie auch die Profis aus Manaus waren geschickt in Szene gesetzt und ergänzten sich auf überraschend Weise. So wurde das Trinklied "Auf das Leben" durch ein melodiöses Saxofonintro ergänzt, das beliebte "Du frogsch mi" mit Flötenklängen verfeinert.

"Hogerland" ist allen Menschen im Emmental ein klarer Begriff: Die hügelige Region im Kanton Bern, die sich von der Solothurner Kantonsgrenze nach Süden ausbreitet, wird liebevoll so genannt und im Lied des Munartdichters Tinu Heiniger (*1946, Musikpreis-Träger des Kantons Bern 2004) besungen: "Hogerland - Chrachetal - Heimatland - Ämmital". Im Konzert zeigte dieses Stück den Klangreichtum eines gut besetzten Männerchorensembles: Wolfgang Böhler (Arrangement) liess durch versetzte Einsätze und feine Nuancierungen Heinigers Mundartsong neu erleben.

Drei Instrumentalversionen, Hogerländisches aus brasilianischer Sicht, brachten Schwung und südliche Wärme in die KIrche: Costa, Menezes und Lima machten aus "Bajazzo" einen melodiösen Bossa nova, fetzten in einer Carimbo-Version (ein Rhythmus aus dem Norden Brasiliens) durchs Ämmital und begeisterten mit der "Steiner Chilbi" in einer Xote-Version.

Die "Zecherweisheit" (Erich Widl) am Ende des Programms war verbunden mit dem Aufruf, den an Mitgliederschwund leidenden Männerchor Lommiswil stimmlich zu verstärken; und nach einer hinreissenden Zugabe, dem "Siloballe-Blues", blieb kein Zweifel, wie beliebt (und unterstützenswert) dieser lokale Musikverein ist.