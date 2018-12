Konzert der Stadtmusik Solothurn vom 30.11.2018

Am Abend des 30.11.2018 lud die Stadtmusik Solothurn zu ihrem Konzert im Konzertsaal in Solothurn ein. In diesem Jahr warteten auf das Publikum nicht nur die Stadtmusikantinnen und Stadtmusikanten, mit dabei waren auch der Brühlchor sowie der Chor der Musikschule Solothurn. Insgesamt standen so zusätzlich rund 75 Kinder verschiedenen Alters auf der Bühne.

Am Anfang des Abends unterhielt die Stadtmusik das Publikum im vollbesetzten Konzertsaal allein. Unter der Leitung von Anton Helscher startete das Orchester den Abend mit der «Piccadilly Fanfare» von Johan Nijs. Das nächste Meisterwerk müsste laut Rolf Fäs, der gekonnt durch das Programm führte, eigentlich nicht angesagt werden, so bekannt ist «Concerto d’Amore» von Jacob de Haan. Da die Stadtmusik für diesen Abend die besagten zwei Chöre einlud, schlug man mit dem nächsten Stück eine Brücke, es wurde der «Childern’s March» von Percy Grainger vorgetragen.

Nun war es soweit, die Kinder und Jugendlichen betraten erstmals den Saal, indem sie ein traditionelles palästinensisches Lied sangen. «Du» vom Seeländer Nemo und «Dr Heimetvogel» von Carl Hess und Josef Reinhard wurde von den Chören, unter der Leitung von Rahel Studer, allein performt. Für «Mamma Mia» von ABBA spannten die Stadtmusik und die Chöre das erste Mal zusammen. Dieses musikalische Meisterwerk war auch das letzte Lied vor der Pause.

Nach der Pause war zunächst wiederum nur die Stadtmusik auf der Bühne. Mit «The Skywriter» von Joseph Bergeim und «Uptown Funk!» von Bruno Mars ging das Programm fulminant weiter. Leonard Bernstein, welcher dieses Jahr 100 Jahre alt wäre, war der Komponist von den nächsten zwei Darbietungen «The Wrong Note Rag» und «Somewhere ¦ Maria». Zu der weltbekannten Melodie von «Pippi Langstrumpf» gesellten sich die 75 Kinder wieder auf die Bühne.

Die Stadtmusik sowie die vielen Besucherinnen und Besucher bekamen wiederum die Möglichkeit, den Chören zu zuhören. Diese interpretierten «Je ne parle pas français» von Namika, «Shosholoza» von Todd Matshikiza und den Hit «La Cintura» von Alvaro Soler.

Zum Abschluss des wunderbaren Konzerts unterhielten die drei Formationen das Publikum noch einmal gemeinsam. Mit dem Sommerhit «079» von den Berner Rappern Lo&Leduc und «Happy» von Pharrell Williams konnte das Publikum noch einmal richtig begeistert werden. Nach der Zugabe «Mamma Mia» folgte zum Abschluss der «Solothurner Marsch». Hierbei wurde die Stadtmusik beim «Solothurner Lied» gesanglich von den Kindern unterstützt. So endete ein gelungener Konzertabend, welcher allen Beteiligten und den zahlreich anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Dominik Tschanz, Fähnrich Stadtmusik Solothurn