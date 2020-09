Konzernverantwortungsinitiative – Lokalkomitee in Rupperswil

Vergangene Woche wurde auch in Rupperswil ein lokales Unterstützungs-Komitee für die Konzernverantwortungs-Initiative gegründet. 4 Frauen und 4 Männer, junge und alte Menschen, nahmen an diesem ersten Treffen teil. Zusammengeführt hat sie die Absicht, sich aktiv für das Anliegen der Konzernverantwortungs-Initiative einzusetzen. Edwin Fehr vom Komitee sagt: «Wir finden es sehr wichtig, dass wir uns in Rupperswil mit diesem dringlichen Anliegen befassen. Darum haben wir ein Komitee gegründet.» In den Wochen bis zur Abstimmung vom 29. November will die Gruppe Aktionen organisieren und Leute vor Ort zum Thema ansprechen. Interessierte können sich direkt auf der Komitee-Website unter www.konzern-initiative.ch/lokalkomitee-Lokalkomitee Rupperswil einschreiben. Fahnen können unter www.konzern-initiative.ch/fahne bestellt werden.