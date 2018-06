Im Wissensteinfeld im Areal der Global Warehouse findet vom Freitag 08.06.2018 bis Sonntag 10.06.2018 die Gwärbi 2018 in Derendingen statt! Vorbeikommen, sehen, staunen, geniessen – der Tag der offenen Tür der Betriebe Conforama und Lipo verspricht Interessantes!

Die Gwärbi Derendingen mit über 50 Ausstellern ist wie folgt geöffnet:

Ausstellung offen:

Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr

Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Tag der offenen Tür Conforama und Lipo am Samstag und Sonntag. Volles Programm mit Attraktionen für Kinder und Jugendliche und vieles mehr! Neu: was passiert ab 2020 am Kreuzplatz Derendingen? Besuchen Sie den Stand der EGD.

Das Gastro-Zelt mit den Derendinger Wirten (Bäckerei Laube, Restaurant Saalbau Bad, Restaurant-Pizzeria Widder, TCS Road 11) bietet verschiedene Foodcorner bis 22:00 Uhr, danach Unterhaltung mit DJ Plectrum in der Gwärbi-Bar.

Am Sonntag 10:00 Uhr Oekumenischer Gottestdienst mit dem Jodlerklub Zytröseli, Derendingen, Gastro-Zelt Foodcorner offen 11:00 bis 17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

OK Gwärbi, Esthi Reinhard