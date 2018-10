Besichtigung der Kofmel-Mühle 2018

Wie wird aus Korn, Mehl?

Dazu wollte die CVP Ortspartei Deitingen bei Ihrem Herbstevent mehr wissen.Eine Woche vor den Herbstferien, im September, lud die CVP Ortpartei ihre Mitglieder und die Dorfbevölkerung von Deitingen zur Besichtigung der Kofmel-Mühle ein. Seit 1910 wird die Mühle in Deitingen durch die Familie Kofmel, Kurt und seine Söhne Daniel (Müllermeister/Betriebsökonom) und Christian(Betriebsökonom), bereits in der dritten Generation, geführt.

Es freute die Präsidentin, dass sowohl von der Amtei wie auch von der Dorfbevölkerung von Deitingen, 25 Personen der Einladung folge leisteten (trotz vielen Entschuldigungen zum Teil wegen Ferienabwesenheiten, Abdankung).

In der ersten Etage, wo die Lüftungs- und Steuerungseinheit stehen, wurden wir von Christian begrüsst, welcher dann das Wort seinem Bruder Daniel übergab. Daniel erklärte uns kurz das Steuerwerk und machte uns auch noch auf diverse Unfallgefahren (Abgänge/Liftschach) aufmerksam, welche sich zum Teil durch den manuellen Lift ergaben. Wir wurden mitgenommen in den zweiten Stock, wo sich der Bereich der Kornverarbeitung befindet. Für uns wurde die Mühle in Betrieb genommen, damit wir 1 zu 1 der Herstellung folgen konnten, wie z. B. aus dem Korn/Dinkel die Schale gelöst wurde und durch Reibung der Walzen Griess und das Endprodukt Staub übrig bleibt und zum Mehl wird. Mehl welches reichlich Einsatz findet, sei es für das tägliche Brot, oder andere Speisen wie beim Backen oder Kochen. Pro Tag kann so 6 Tonnen Mehl in der Mühle in verschiedenen Sorten hergestellt werden. Immer wieder werden neue Mischungen kreiert, welches viel Wissen, Fingerspitzengefühl und Innovation von einem Mühler voraussetzt. Gönnen Sie sich doch zur Abwechslung einmal zum Sonntagsbrunch nicht einen Speck-Zopf sondern eine Vegane Züpfe aus einer Mehlmischung welche u.a. Peperoncini etc. enthält. Im Jahr 1950 konnten div. Maschinen übernommen werden, welche aus der Konkursmasse der einheimischen Firma Meyer & Co ersteigert werden konnten. Diese wurden dann von Senior Kofmel revidiert. Heute noch wird mit diesen Maschinen Mehl hergestellt. Nicht nur unsere Dorf-Bauern schätzen es, dass in der Nähe ein solches einheimisches Gewerbe aufrechterhalten wird, damit sie Ihr geschätztes Gut wie z. B. Gras, Mais liefern können, und daraus Futtermittel (Pellets) in verschiedenen Variationen hergestellt wird. Z. B. Vogel-, Katzen-, Hunde-, Pferde-, Schwein- und Kuhfutter welches die Bauern wieder für ihr Vieh als Kraftfutter beziehen können.

Als Abschluss der Führung, bevor es dann zum Apero ging, wurden zum einen noch der besondere Lift vorgeführt, welcher sich als eine Attraktion der Mühle auszeichnet, wie auch das Lager resp. der Laden gezeigt , wo die abgefüllten Mehl- und Futtersäcke zum Verkauf bereitgestellt werden. Die Mehlsorten werden nicht nur von der Bevölkerung aus Deitingen rege eingekauft und geschätzt, sondern in der ganzen Schweiz ausgeliefert und verkauft.

Die CVP Ortspartei bedankt sich beim Familienunternehmen Kurt, Margrit, Daniel und Christian Kofmel recht herzlich für die Führung durch die Mühle und das reichliche Apero welche sie uns geboten haben.

Verfasserin: Franziska Sterchi-Jäggi