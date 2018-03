75 Jubiläumsjahr 2018

Die Generalversammlung der Kleintierfreunde Etziken in der Sonne Horriwil gab Rück- und Ausblick des Vereinsgeschehens.

Präsident Ruedi Rhiner, Heinrichswil, leitete gekonnt seine erste Generalversammlung. Bei den Mutationen hiessen wir Petra Jost aus Worben,Willkommen. Die Züchterin von Zwerg-Wyandotten, braun-porzellanfarbig wurde mit Applaus aufgenommen. Die Geschäfte rund um die Kasse waren im Negativbereich. Der Grund ist die Anschaffung von Ausstellungsgehegen und Beschriftungen. Der Kredit wurde aber nicht ausgeschöpft so dass das Minus zu verkraften ist. Die Genugtuung für die Tiere zukunftsweisende Gehege gebaut zu haben kann als Gewinn gebucht werden. Kaninchen und Geflügel in der Oeffentlichkeit zu präsentieren erfordert passende Infrastruktur um den Tieren ihr Wohlbefinden auch an Ausstellungstagen zur gewährleisten. Mit Hinweis auf die Tätigkeiten wie Auftritt in der Landi Subingen, Jungtierschau in Etziken und die Informationsschau am Wallierhoftag, Vereinsausflug und Teilnahme an Schweizerischen und Kantonalen Ausstellungen wird der Jahresbericht von Ruedi Rhiner, mit Applaus genehmigt.

Das Jubiläumsjahr beginnt mit der Durchführung der Kantonalen Delegiertenversammlung am 13. April in Etziken. Die Jungtierschau, 17. Juni wird die letzten 25 Jahre wiederspiegeln. Mit dem Cavia-Verein Schweiz sind die Rasse-Meerschweinchen wiederum zu Gast. Der Wallierhoftag gestalten wir mit dem KGZV Biberist. In den neuen Räumlichkeiten des Wallierhofs wird für die heutigen Anforderungen an Kleintierhaltung Information und Beratung angeboten. 20 Jahre Kaninchenobmann kann Manfred Inäbnit, Oekingen feiern. Als Anerkennung für sein Wirken wurde ihm mit Applaus die Ehrenmitgliedschaft verliehen.