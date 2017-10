Kleine Montagswanderung

Von Hersberg nach Arisdorf

Einfach eine Wanderung in die Nähe. Dies mit der Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf- Füllinsdorf. 21 Leute trafen sich um 13.00 Uhr beim Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf, wo es dann mit der S-Bahn nach Liestal ging. Und von dort mit dem Bus zur Abzweigung Hersberg. Von diesem Punkt begann die Wanderung. Ca. 2 Stunden waren eingeplant. Zunächst nach Hersberg, danach zum Spärgacker und von dort hinunter nach Arisdorf. Zum Spärgacker ist nur kurz dies zu sagen, dass es wunderschöne Bäume hat. Und jetzt im Herbst auch die Verfärbung der Baumblätter. Von Weitem sah man die schöne Arisdörfer Kirche. Das Wetter war erträglich, es regnete nicht. Und als Dank für die Anstrengung dann das Zvieri im Restaurant Linde in Arisdorf. Dem Reiseleiter Theo Haug sei herzlich gedankt. Und bald haben wir November. Die nächste Wanderung wäre dann am 6. November.