Kleine Montagswanderung am 6. Januar 2020 Wandergruppe Evang.Ref.Kirche Frenkendorf und Füllinsdorf

Kleine Montagswanderung am 6. Januar 2020

Dieses Mal, also die erste Wanderung im Neuen Jahr, die ging dem Vater Rhein entlang. Und dies bei schönstem Sonnen Wetter. 30 Damen und Herren versammelten sich um 13.00 Uhr beim Bahnhof Frenkendorf - Füllinsdorf. Dann hiess es Abfahrt auf Gleis 2 in Richtung Pratteln. Und von Pratteln mit Bahn und Bus zum ersten Ziel „Strandbad Rheinfelden“. Von dort dann eine gute Stunde schön dem Rhein entlang. Dies bis zum Ort Kaiseraugst. Dort ganz unten am Rhein hatten wir das Zvieri im Pumpihuus Das war dann vorgesehen als Lohn für die Anstrengung der Wanderung. Kaiseraugst liegt in einer katholischen Gegend. Also hatte man dort den Feiertag der Drei Heiligen Könige. Also gab es auch bei uns eine Krönung. Ein paar km zu Fuss sind es gewesen, eben auf Schusters Rappen dies alles zu geniessen an einem schönen Fluss und einer schönen Gegend. Auf der einen Seite auch Südbaden, dann eben auf unserer Seite die Nordwestschweiz. Danke ist auch dem Pfarrer Peter Leuenberger auszusprechen, der dies alles wunderbar organisierte. Eben dies als die erste Wanderung im Jahr 2020. Anschliessend ging es dann wieder via Bus vom Bahnhof Kaiseraugst via Augst nach Frenkendorf und Füllinsdorf zurück. Und auch die nächste Wanderung steht schon fest im Terminkalender. Es wäre der Montag, der 3. Februar 2020. Wohin dann die Reise geht, das werden wir dann noch rechtzeitig im Kirchenblatt und im Gemeinde-Anzeiger von Frenkendorf und Füllinsdorf vernehmen.