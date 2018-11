Kleine Montagswanderung von Seewen nach Grellingen

Am Montag, den 5. November 2018, Treffpunkt wie immer warder Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf. Dies die Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf. 25 Frauen und Männer nebst dem Wanderleiter Theo Haug waren es. Und die bei einem Bilderbuch Wetter. Abfahrt mit der S3 um 13.13 Uhr nach Grellingen, richtig ein Ort im Unterbaselbiet. Dort stiegen wir um in den Bus Nr. 116, wo es hinauf ging nach Seewen. Wir wanderten dann über den Eigenhof nach Grellingen. Was konnten wir nicht alles bestaunen, sogar viel Rösser auf der Weide. Das Zvieri nahmen wir im Restaurant Eggfluh in Grellingen ein. Wir machten schon einmal so eine Wanderung. Dann einfach von Liestal mit dem Bus nach Seewen, von dort dann der Abstieg. Und auch dies noch, die letzte Wanderung von diesem Jahr, die wird am Montag, der 3. Dezember 2018 sein. Wahrscheinlich ist dies dann in der Nähe von unserem Wohnort. So war es bisher, warum auch nicht wieder so. THEO Haug ist der Wanderleiter. Wir können nur Chapeau zu ihm sagen. Doch wunderschön was wir auch dieses Jahr wieder für schöne Wanderungen dank ihm machen konnten. Gut einmal war es auch der Pfarrer Peter Leuenberger, von Oberwil nach Neuwiller, dann zurück nach Allschwil und zurück nach Hause, unser Reiseleiter.