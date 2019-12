Klaus - Einzug im Quartierverein Schönenwerd Dietikon.

Im Zusammenhang mit einem Weihnachtsbaum Wettbewerb der Stadt Dietikon, verlegte der Quartierverein seine traditionelle Klausfeier auf den Brunauplatz beim Post und Coop Center. An einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Christbaum samt dem Marktstand mit Getränken- und Stadtweinausschank sowie am mit liebe geschmückten Christbaum erfreuten sich grosse- und kleine Gäste. Mit grosser Spannung erwartete man den Klaus - Einzug. Begleitet von zwei Schmutzlis bahnte sich der Samichlaus den Weg durch die mehrere duzend Erwachsenen mit Kinder zu seinem Stuhl. Strahlende Kinderaugen sowie originelle Sprüchli erfreuten den Samichlaus, auch die umstehenden Erwachsenen. Der Samichlaus verteilte jedem Kind einen Grittibänz, so wurden 250 Stück Bänze verteilt. Mitten im Verteilkampf traf unser Stadtpräsident Roger Bachmann auf dem Festplatz ein. Er überbrachte eine Grussbotschaft und bedankte sich bei den diversen Helfern. Nach kurzem Zwiegespräch mit dem Samichlaus, ergatterte unser Stapi auch einen Grittibänz. Frohgelaunt wurde von den Beteiligten der Heimweg angetreten.

Kurt Huber