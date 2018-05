Am 25.05.2018 haben sich ehemalige Schüler und Schülerinnen der Hermesbühlschule in Solothurn anlässlich ihres 70. Geburtstag zu einen Klassenfahrt getroffen. Die Reise ging von Solthurn mit dem Schiff nach Altreu. In Altreu wurde die Räucherei Zumstein besichtigt mit anschliessenden Apero. Danach war ein Transport mit Kleinbus nach Selzach, Ortsteil Haag organisiert. Im Restaurant Sägi wurde zum Mittag gegessen und alte Geschichten aus der Schulzeit aufgefrischt. Am späten Nachmittag wurde die Rückreise mit Kleinbus und Schiff nach Solothurn in Angriff genommen.