Am Samstag, 10. Juni 2017 von 11:00 - 16:00 Uhr laden wir sie zu unserem Summerfäscht und Tag der offenen Tür 2017 ein.

Bei ihrem Besuch erhalten sie die Möglichkeit unser Team, unsere pädagogische Arbeit sowie unsere Räumlichkeiten kennen zu lernen. Für die kleinen Besucher haben wir ein attraktives Angebot zusammen gestellt: sie dürfen sich schminken lassen oder beim Geschicklichkeits- und Fahr-Parcours ihre Fähigkeiten verfeinern.

Für das leibliche Wohl wird mit einem Grill- und Getränke-Stand sowie mit selbstgebackenen Kuchen gesorgt.

Die KiTa Chinderpalast in Gebenstorf (AG) bietet eine voll- und teilzeitliche, familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter und im ersten Kindergartenjahr an. Erfahren Sie mehr über unsere Homepage - www.chinderpalast.ch – und besuchen Sie uns am Samstag, 10. Juni 2017 auf unserem Hofgelände - KiTa Chinderpalast, Geeligstrasse 6, 5412 Gebenstorf.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Ihr Chinderpalast

individuell, kompetent und liebevoll