Am Sonntag, 25. Juni, um 11.15 Uhr, findet in der Reformierten Kirche in Bremgarten die nächste Kirchgemeindeversammlung statt. Haupttraktandum ist die Genehmigung der Rechnung 2016, welche einen erfreulichen Überschuss ausweist. Dieser resultiert aus höheren Steuereinnahmen.

Weiter wird über die Geschäfte der Synode vom 7. Juni berichtet und die Kirchenpflege macht Mitteilungen aus ihrem Tätigkeitsbereich.

Die ausführliche Broschüre kann auf dem Sekretariat (Tel. 056 633 25 85) bestellt werden. Weiter ist sie auf der Homepage der Kirchgemeinde (www.treffpunkt-kirche.ch) unter „Aktuell“ abrufbar.