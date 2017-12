Voranzeige Kirchenkonzert Jugendspiel Rohrdorferberg

Sonntag, 21. Januar 2018, 17.00 Uhr, Gut Hirt Kirche, Niederrohrdorf

Ein neues Jahr ist angebrochen und das Jugendspiel Rohrdorferberg wünscht Ihnen für das Jahr 2018 alles Gute und viele schöne Momente.

Nach unserem erfolgreichen Jahreskonzert laufen die Vorbereitungen für das Kirchenkonzert bereits wieder auf Hochtouren. Das Konzert findet am Sonntag, 21. Januar 2018, 17.00 Uhr, in der Gut Hirt Kirche, Niederrohrdorf statt. Lassen Sie sich zunächst von der Beginners Band und danach vom Jugendspiel unter der neuen Leitung von Beat Fischer in die Welt der Musik entführen. Die Beginners Band wird auch in diesem Jahr von Musikschülerinnen und Musikschülern aus der Region unterstützt. Die Krönung des Konzerts wird das Zusammenspiel von MusikschülerInnen, Beginners Band und dem Jugendspiel sein.

Im Anschluss sind Sie zum offerierten Apéro herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Jugendspiel Rohrdorferberg

PS: Weitere Informationen finden Sie unter: www.jsr.ch