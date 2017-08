Welch‘ ein Tag

Vor einem Jahr erzählte Marianne Temperli, Leiterin der Kindertanzgruppe Würenlos, vom Unspunnenfest im August/September 2017 – kaum eines der Kinder kannte dieses Fest, findet es ja nur alle 12 Jahre in Interlaken statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unspunnenfestes würde es dieses Mal einen Tag der Jugend zum Auftakt des Festes am 26.08.17 geben: ein eidg. Nachwuchstreffen mit Kindertanzfest, Jodeln, Alphornblasen, Fahnenschwingen, Volksmusik, Chortreffen, Jungschwinger, Jungschützen und vielen mehr.

Über 1200 Kinder aus der ganzen Schweiz wurden erwartet.

Die Kindertanzgruppe Würenlos übte fleissig die festgelegten Tänze und nutzte jede Gelegenheit bei diversen Auftritten diese zu zeigen.

Am letzten Samstag war es endlich soweit: kurz nach 7Uhr morgens trafen sich die Kinder, in ihrer Tracht gekleidet, am Gemeindekeller in Würenlos und stiegen in den Car, der sie sicher nach Interlaken brachte. Begleitet wurden sie von Marianne Temperli, Ruth Schlatter und einige Angehörigen, die sich dieses einmalige Fest nicht entgehen lassen wollten. Die Stimmung im Car war super: alle freuten sich, waren vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und nervös. Auch die Sonne wärmte schon früh am Morgen, es versprach ein herrlicher Tag zu werden.

Kurz nach 9Uhr kam der Car in Interlaken an – die Kinder wurden herzlich empfangen und bevor das Tanzprogramm mit einer Polonaise startete blieb noch ein bisschen Zeit, das Festgelände zu besichtigen. Neben dem offiziellen Programm gab es auch ein spannendes Unterhaltungsprogramm für die Kinder mit einem Streichelzoo, Spielbus, 10m-Schiessanlage und einigem mehr; nicht zu vergessen die verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten die den Kindern zur Verfügung standen.

Das Tanzprogramm dauerte bis 16Uhr, welches die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Trachtengruppe Würenlos mit Bravour meisterten; trotz der Hitze im Kursaal und des schönen Wetters welche viele andere nach draussen lockte tanzten sie alle Tänze bis zum Schluss mit.

Bis der Car um 19Uhr Richtung Würenlos abfuhr blieb noch ein bisschen Zeit, welche die Kinder frei gestalten konnten; die einen nahmen an der grossen Eröffnungsfeier des Unspunnenfestes teil, die anderen nutzen das Unterhaltungsprogramm oder schauten sich Interlaken an. Alle trafen sich müde, aber glücklich an diesem einmaligen Tag dabei gewesen sein zu dürfen wieder im Car und genossen die Fahrt in den Sonnenuntergang nach Hause.

Barbara Herzog