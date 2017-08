Zahlreiche Kinder, klein und gross, folgten der Einladung zur Segensfeier am Schuljahrsbeginn, die nun schon das dritte Mal in Eiken durchgeführt wurde. Das zeitlose Psalmwort „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, wo immer du gehst“ war das Motto des Gottesdienstes. Schon in der Bibel sind Engel nicht unbedingt als solche erkennbar. So auch der Engel Raphael, der sich als Reisebegleiter für den jungen Tobit anbietet und erst nach der Rückkehr als Engel „outet“. Diese Geschichte wurde von den Katechetinnen Bea Olivito und Diana John anschaulich erzählt und kindgemäss erläutert. Menschen können für andere Engel sein und sie auf fremden Wegen begleiten. Jedes Kind durfte dann auch einen Wegbegleiter wählen, der mit ihm durch das Engelstor ging vorbei an den wichtigsten Stationen der Raphael-Geschichte. Am Ende des kleinen Weges warteten Kaplan Stefan Wolo Itu und Pastoralassistentin Christina Keßler, die jedes Kind einzeln segneten. Einfühlsam musikalisch begleitet wurde die Feier von Marlene Labude, Keyboard, Diana John, Geige und Oliver Buchstab, Orgel.