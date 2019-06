Der schönen Tradition des Bastelns folgend, haben die Jungen und Mädchen der Kinderkrippe auch dieses Jahr zum Junianfang etwas besonders Schönes für ihre Väter hergestellt. Angeleitet von ihren Müttern und Großmüttern stellten die Krippenkinder aromatische Kräuteröle her.



In dekorative Bügelflaschen wurden von Kinderhand allerlei bunte Kräutlein und Gewürze hineingegeben – etwa Rosmarinzweige, Knoblauch und für die entsprechende Schärfe sogar knallrote Chilischoten. Jetzt wurden die Flaschen vorsichtig mit gutem Olivenöl befüllt, was nicht immer auf Anhieb ganz perfekt gelang - jedoch waren die Mütter auch hier hilfreich zur Stelle, um das eine oder andere kleine Malheur schnell zu beseitigen.Besondere Freude hatten die Krippenkinder dann beim eigenhändigen Verschließen des interessanten Bügelverschlusses. Fasziniert konnten die Kleinen nun ihre Kunstwerke im Gegenlicht betrachten und schauen, wie sich der bunte Inhalt schön in dem Öl bewegte.

Die Krippenkinder durften gemeinsam mit ihren Mamis und Omis für ihre Papis ein ganz spezielles Geschenk basteln. Sie füllten ein Kräuteröl ab und gestalteten dazu eine passende Etikette. Mit viel Geduld und ruhiger Hand füllten die Kinder ihre Flaschen fleissig mit allerlei Kräutern, Knoblauch, Chili und Öl, während die Mamis und Omis sie dabei tatkräftig unterstützen. Dann galt es noch, das ganze individuell fertig zu gestalten. Dafür durften die Jungen und Mädchen mit geeigneten Stiften transparente Klebefolien und Plotterfolien aus Vinyl gestalten, die dann als unverwechselbares Etikett auf die jeweiligen Kräuteröl-Flaschen geklebt wurden. Mit viel Akribie wurden die Folien eifrig bemalt und mit ein wenig Hilfe der Erwachsenen auf die Flaschen aufgebracht.



Als Geschenkverpackung wurde zu guter Letzt noch durchsichtige Geschenkfolie zurechtgeschnitten, welche das Kräuteröl stilvoll umhüllte. Eine farbige Schleife rundete das professionelle Gesamtbild ab und jede Flasche bekam noch ein Schmuckkärtchen angehängt, auf denen die Kinder ihren Vätern noch ganz individuell alles Liebe zu deren Ehrentag mitteilen konnten. Man konnte förmlich sehen, wie stolz die Kleinen nach getaner Arbeit auf ihre selbstgestalteten und selbstgebastelten Werke waren. Jedes Fläschchen Kräuteröl wurde zu einem unverwechselbaren Unikat und die Kinder haben ganz nebenbei auch noch viel Interessantes zu den einzelnen Zutaten erfahren.

So steht der Geschenkübergabe an die freudigen Väter nichts mehr im Wege und sicherlich wissen diese auch schon sehr gut, wie sie das aromatische Kräuteröl verwenden werden. Nach einer gewissen Zeit, in der die Aromen sich mit dem Öl schön verbinden können, eignet es sich prima dazu, das Fleisch für einen sommerlichen Grillabend schmackhaft und lecker zu marinieren. Und wenn es den Gästen dann besonders gut schmeckt, darf der Grillmeister stolz verkünden, dass dafür der eigene Nachwuchs verantwortlich zeichnet.