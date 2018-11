Die Kinderkrippe Wallbach verwandelte sich in den letzten paar Wochen in einen Bauernhof. Herr und Frau Senn (der Bauer und die Bäuerin) begleiteten uns dabei und erzählten uns alles über die Hühner, die Schweine, die Schafe und die Kühe auf ihrem Hof. Wir lernten, wie man den Papa, die Mama und die Kinder der verschiedenen Tierfamilien nennt und wo sie leben. Wir durften auch herausfinden, wofür die Tiere genutzt werden. Wolle, Milch, Fleisch, Käse, Eier – das alles kommt von den Tieren. Auch haben wir erfahren, was die Tiere fressen. Besonders interessant war, dass man keinen Abfall auf die Wiesen werfen darf, weil die Tiere sonst sterben könnten.

Wir hatten zudem Gelegenheit, die Ställe der Schweine, der Hühner und der Kühe zu inspizieren. Die Kinder staunten sehr und freuten sich, die Tiere füttern, streicheln oder beobachten zu dürfen.

Verschiedene Bilderbücher mit spannenden Tiergeschichten begleiteten uns in unserem Bauernhofalltag. Auch durften wir auf verschiedenste Weise lustige Tiere basteln: Hühner aus aufgeblasenen Handschuhen, Schweinchen aus lustig gefaltetem Papier, Schafe aus PET-Flaschen und vieles mehr. Mit unserem Holzbauernhof und den dazugehörigen Tieren spielten wir intensiv. Auch die Kuschelbauernhoftiere haben uns im Alltag oft begleitet.

Zum Abschluss des Projektes freuten wir uns riesig auf den Tag der Pausenmilch, der am 13. November von Swissmilk stattfand. Zum Znüni gab es leckere Kuhmilch, die wir geniessen durften.

Nun verabschieden wir uns wieder vom Bauernhof und freuen uns auf die Weihnachtszeit.