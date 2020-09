Kids Futsal Camp vom 05. - 09.10.2020

Infos

Die Futsal Maniacs führen seit 2011 das Futsalcamps durch. Seit acht Jahren ist es dank diversen Sponsoren uns möglich diese Camps den Kids zu ermöglichen.





Das engagierte und qualifizierte Trainerteam vermittelt Spass am Futsal und ermöglicht den Kids durch gezielte Trainings Fortschritte in der Technik und Taktik zu erzielen. Das Camp dient als Unterstützung zum Trainingsbetrieb in den Fussballvereinen, wobei den Kids unter professioneller Leitung eine unvergessliche Woche geboten wird. Eine Vereinszugehörigkeit ist aber keine Bedingung für die Teilnahme. Alle Kids sind herzlich willkommen und werden ihren Fähigkeiten und dem Alter entsprechend gefordert und gefördert. Die Gruppeneinteilung erfolgt nach Alter, Fähigkeiten und Gruppenwünschen der Teilnehmer.