Einige Mitglieder der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung (TVWU) konnten sich keine Auszeit in den *Schul-Sommerferien* leisten, denn es standen Auftritte an. Denn auch kurzfristige Anfragen versuchen die Tambouren, wenn immer möglich (evtl. auch mal kleiner Besetzung) zu bedienen. Die Aktiven waren denn am 6. Juli fürs *Wettigerfäscht* am Wurststand mit Bar der Harmonie Wettingen-Kloster im Einsatz. Diese Aufgabe löste das bereits gut eingespielte Team wie all die letzten Jahre bestens. Am 1. August traten die Tambouren traditionsgemäss mit der HWK auf. Im gut besetzten Festzelt erfreuten sie wie gewohnt die patriotisch gestimmte Festgemeinde. Bereits am 11. August standen die nimmermüden TVWU-ler wieder auf der Bühne. Dies für den Kulturverein Würenlos, der sein 50-Jahr Jubiläum feiern durfte. Die vielen Zuschauer waren begeistert und spendeten viel Applaus. Ein gelungener Anlass mit rundum zufriedenen Gästen. Die Tambouren unter der Leitung von Urs Hunziker danken dem Kulturverein für die Auftrittsplattform und wünschen weiterhin gutes Gelingen in den Belangen rund um die Kulturevents in Würenlos. www.tvwu.ch