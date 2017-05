Den Geburtstag oder ein Jubiläum, mitten in der Woche feiern? Oder in der Nacht mit Arbeitsfreunden oder mit Besuchern aus anderen Orten, einfach mal um die Häuser ziehen. Dies ist so nicht mehr möglich, denn in der Altstadt in Solothurn dürfen Gastronomen ihre Beiz von Montag bis Donnerstag nur noch bis um 00.30 Uhr in der Nacht offenhalten.

Erst bis vor zwei Monaten konnte man in der Altstadt durch die Woche noch etwas trinken oder sogar essen gehen, auch in der Nacht. Restaurants oder Bars wie die „Barock Bar“, „Red John“ oder die „Piano Bar“ hatten für ihre Gäste die Türen bis spät in die Nacht offen. Das hat sich aber geändert, seit das Gesetz besagt, dass Beizen so spät nicht mehr geöffnet haben dürfen.

„Durch diesen Entscheid, haben nachaktive Menschen in Solothurn, an Werktagen keine Ausgangsmöglichkeiten mehr. Auch viele die gerne mal in der Nacht ausgingen oder sogar grössere Gruppen von Menschen aus anderen Kantonen, also unsere Touristen, müssen sich nun nachts langweilen“, sagt einer der Restaurantbesitzer. Bevor dieser Entscheid gefällt wurde, durften einige Restaurantbesitzer mit einer Spezialbewilligung, ihre Beiz an allen Tagen der Woche bis um 04:00 Uhr in der Nacht offenhalten. Nun ist diese Zeit bis um 00:30 Uhr gekürzt worden. Die speziell bewilligten Öffnungszeiten gelten nun nur noch vom Freitag bis um 04:00 Uhr Morgen am Samstag.

Der 52-jährige Herr C. Gyger und seine Freunde aus Solothurn und der Umgebung sind aufgebracht. An ihrem Stammsitz hört man Aussagen wie: „Das vertreibt doch alle Touristen! Und wo sollen unsere Jungen jetzt feiern gehen?“ oder „Das ist doch nur Neid!“. Ja, man spricht sogar davon, dass einige Menschen den Restaurantbesitzern diesen Umsatz nicht gönnen mögen. Auch, die Sache mit den Jungen ist ein grosses Thema.

Aber, die Anwohner wollten das nicht mehr. Thomas aus der Altstadt sagt enttäuscht: „Zu viele Menschen sind einfach zu laut. Sie schreien rum wie im Fussballstadion. Ich muss am nächsten Tag auch zur Arbeit.“ Eigentlich finde er es auch schade, aber der Familienvater wolle für seine Kinder (1 und 4-jährig) sowie für andere Familien, die in der Altstadt leben, eine angenehme Nachtruhe. Wo er Recht hat, hat er Recht.