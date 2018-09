20 Teams aus 12 Berufsschulen des Kantons Aargau kämpften letzten Mittwoch um den Titel des Aargauer Meisters im Berufsschulsport.

Der ASB (Aargauer Sporttag für Berufslernende), der jedes Jahr von einer anderen Berufsschule organisiert wird, fand dieses Jahr in Rheinfelden statt. Die Wettkämpfe variieren zwar von Austragung zu Austragung, für die teilnehmenden Berufslernenden gilt es aber immer, eine grosse polysportive Herausforderung zu meistern.

Um sich im Rennen um den Aargauer Meistertitel Erfolgschancen ausrechnen zu können, müssen deshalb die Schulen ihre vielseitigsten Lernenden für diesen Wettkampf selektionieren und zu einem motivierten Team zusammenschweissen.

Am diesjährigen ASB war das bbz freiamt mit zwei Teams, bestehend aus je 5 Sportlern und 3 Sportlerinnen, vertreten. Nachdem die Freiämter Delegation in den vergangenen vier Austragungen jeweils einen Doppelsieg hatte feiern können, lag ein gewisser Druck auf den Mannschaften.

Am Morgen ging es darum, in sechs Runden «Gladiatorenvölkerball» die Gegner möglichst schnell zu «eliminieren». Dem Team bbz freiamt 1 gelang mit 5 Siegen und einem Unentschieden ein fast makelloser Start und auch bbz freiamt 2 überzeugte mit vier Siegen und zwei Unentschieden.

Die Favoritenrolle schien die Teams eher zu beflügeln als zu hemmen, denn auch im zweiten Wettkampfteil überzeugten die beiden Mannschaften aus dem Freiamt.

Dort mussten die Mannschaften zehn vielseitige, konditionell sowie koordinativ anspruchsvolle Posten absolvieren. Die Palette der Aufgaben reichte dabei von Speerwerfen über Hindernislauf, Seilspringen, Seilziehen, bis hin zum Darts-Werfen.

Bei der Hälfte der Postenaufgaben ging es darum, besser abzuschneiden als die zugeloste Gegnermannschaft. Das Team bbz freiamt 1 konnte dabei vier der fünf Duelle für sich entscheiden. Wo der Vergleich über alle 20 Teams möglich war, flossen zusätzlich die erzielten Rangpunkte in die Bewertung ein. Auch da führte am Schluss bbz freiamt 1 sagenhafte vier der insgesamt fünf Gesamtranglisten an, einmal resultierte Rang 3.

Auf den abschliessenden, alles entscheidenden OL mit Handicapstart konnte nach der Topleistung in den ersten beiden Wettkampfteilen die Mannschaft bbz freiamt 1 mit 80 Sekunden Vorsprung vor dem zweitklassierten Team starten. Erster Verfolger war bbz freiamt 2. Nur wenige Sekunden später ging BS Lenzburg 2 ins Rennen, gefolgt von BB Baden 1, BZF Rheinfelden, BB Baden 2 und dem KV Baden-Zurzach. All die genannten Verfolger durften sich mit einer guten Leistung im OL und einem «Stolperer» der Favoriten aus dem Freiamt noch Chancen auf einen Podestplatz ausrechnen, und diese Hoffnung sollte sich zumindest teilweise erfüllen.

Im durchschnittlich fast 50 Minuten dauernden Team-Orientierungslauf im Wald gleich neben der Sportanlage des BZF Rheinfelden musste jede Mannschaft in Zweierteams jeweils einen Posten anlaufen und dann die Stempelkarte bei Start und Ziel an die nächste Zweiergruppe übergeben, bis alle zehn Posten gefunden waren und das komplette Team nach einer gemeinsamen Stadionrunde ins Ziel laufen konnte.

In diesem dritten Wettkampfteil schlug die Stunde des Teams bbz freiamt 2. Als erstes Verfolgerteam von bbz freiamt 1 zeigte es eine unwiderstehliche Laufleistung. Und weil das Team auch im Kartenlesen top war, wurde aus dem anfänglichen Rückstand von 80 Sekunden bald ein beruhigender Vorsprung. Schon nach der Hälfte des Orientierungslaufs war klar, dass bbz freiamt 2 der Sieg nicht mehr zu nehmen sein würde. Als dann bbz freiamt 1 bei der Suche eines Postens unerwartet Mühe bekundete, wurde es auch noch vom Team BB Baden 2 überholt, das sich durch einen starken OL-Wettkampf von Platz 6 auf den zweiten Rang verbessern konnte. Der lange sicher geglaubte fünfte Doppelsieg wurde damit zwar verpasst, bbz freiamt 1 zeigte aber Moral und rettete den 3. Rang ins Ziel.

Nach anfänglicher Enttäuschung ob der verpassten Chance freute sich die Freiämter Delegation des bbz freiamt schlussendlich zurecht über diese tolle Mannschaftsleistung! Mit Rang 1 und 3 wurde sie ihrer Favoritenrolle erneut gerecht und wird auch nächstes Jahr in Zofingen wieder zu den Gejagten zählen.

Martin Erne

Rang 1: Team bbz freiamt 2

Jannis Fischer, Rinor Hasani, Sven Keusch, David Orfei, Tim Springmann,

Francine Koch, Laura Koller, Noëlle Müller

Rang 2: Team bbz freiamt 1

Oliver Cirelli, Ramon Egger, Patrick Locher, Jannick Renold, Raphael Weinberger,

Angela Bürgisser, Nadja Herzog, Michelle Meier